Die Beschaffungskosten legten zu. Gestiegene Frachtkosten sowie Investitionen in das eigene Angebot schlugen sich ebenfalls negativ in den Ergebnissen nieder, erläuterte Konzernchef Daniel Ervér am Donnerstag in Stockholm im Zuge der Vorlage der Resultate. Auch sei das Vorjahresquartal vergleichsweise stark gelaufen.