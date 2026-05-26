32,2 Millionen Franken seien an Projekte in Berggebieten weitergegeben worden. Mit 580 Projekten wurde der Rekordwert von 1030 unterstützten Massnahmen gemäss Communiqué markant unterschritten. Als Grund gibt die Berghilfe an, dass das befristete Impulsprogramm Solar im Dezember 2024 auslief. Das Programm erlaubte in einem vereinfachten Gesuchsverfahren die Unterstützung beim Bau von Solaranlagen.