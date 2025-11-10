Die Nachfolgesuche werde deshalb frühzeitig lanciert, teilt der SWA am Montag mit. Ab sofort werde ein Nachfolger für den amtierenden Direktor gesucht. Bereits ab Frühjahr 2026 soll der Nachfolger bzw. die Nachfolgerin zuerst als Co-Direktor/in wirken und später die Gesamtverantwortung übernehmen.