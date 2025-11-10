Die Nachfolgesuche werde deshalb frühzeitig lanciert, teilt der SWA am Montag mit. Ab sofort werde ein Nachfolger für den amtierenden Direktor gesucht. Bereits ab Frühjahr 2026 soll der Nachfolger bzw. die Nachfolgerin zuerst als Co-Direktor/in wirken und später die Gesamtverantwortung übernehmen.
Mit der frühzeitigen Anstellung einer Nachfolge werde der SWA bis Ende 2026 mit einer Doppelspitze agieren. In der gemeinsamen Zeit werde der Nachfolger bzw. die Nachfolgerin in sämtliche Aufgabenbereiche eingeführt und den Mitgliedern sowie Partnern im Schweizer Werbe- und Mediamarkt vorgestellt.
pre/cg
(AWP)