Der Zollstreit mit den USA durchkreuzt die Geschäftspläne des Werbevermarkters Ströer . Das Unternehmen kappte deshalb am Vorabend seine Prognose für das laufende Jahr. Der Umsatz und der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) dürfte auf dem Niveau von 2024 verharren, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Köln mit. An der Börse kam dies am Freitag nicht gut an.