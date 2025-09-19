Ströer begründete dies mit weiter anhaltenden geopolitischen und volkswirtschaftlichen Unsicherheiten sowie den sich daraus ergebenden Effekten auf den Werbemarkt. Bislang hatte das Unternehmen ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft auf dem Niveau des Vorjahres von 6,4 Prozent sowie eine Entwicklung des bereinigten Ebitda leicht oberhalb der erwarteten Umsatzentwicklung in Aussicht gestellt.
Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate rund drei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss./nas/la
(AWP)