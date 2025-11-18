Zunehmend aktiv waren in dieser Sparte «Akira» und «Lockbit». Auf das Konto der beiden Varianten gingen 15 gemeldete Angriffe. Bei den meisten gemeldeten Angriffen wurde indes nicht bekannt, um welche Ransomware-Variante es sich handelte. «Die erhöhte Bedrohung durch Ransomware hält an», schreibt das Bacs. Es empfiehlt Betroffenen, kein Lösegeld zu bezahlen, um nicht zu weiteren Taten zu ermuntern.