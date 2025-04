Gut drei Jahre nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sind in der Schweiz 1859 Personen (+156 gegenüber April 2024) sowie 541 Gesellschaften (+120) sanktioniert, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag in einem Mediengespräch mitteilte. Gesperrt sind aber nicht nur Gelder, sondern auch 14 Liegenschaften in sechs Kantonen und ebenso Sportwagen und Luxusautos in fünf Kantonen, Flugzeuge, gelagerte Kunstwerke, Möbel und Musikinstrumente.