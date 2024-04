Per Ende 2023 belief sich der Wert der gesperrten Vermögenswerte im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland auf 5,8 Milliarden Franken, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) an einem Mediengespräch am Dienstag mit. Dies entspreche im Vergleich zu den im Dezember 2022 kommunizierten Werten einem Rückgang von 1,7 Milliarden Franken.