Ende 2022 waren in der Schweiz Vermögen von 7,5 Milliarden Franken von Sanktionierten gesperrt gewesen. Der Rückgang um insgesamt 1,7 auf 5,8 Milliarden Franken liegt vor allem an Bewertungsverlusten auf Wertschriften, die das Seco mit 2,3 Milliarden Franken beziffert. Besonders Papiere mit Bezug zu Russland hätten aufgrund der Sanktionen an Wert verloren, schreibt das Seco dazu.