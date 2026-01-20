Mit den zusätzlichen indirekten Effekten aus Vorleistungen, durch den Konsum der in der Luftfahrt Beschäftigten sowie den Tourismus steigt die gesamte Wertschöpfung der Zivilluftfahrt in der Schweiz auf 24,8 Milliarden Franken. Das entspreche fast drei Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) von 2024. Insgesamt waren mit der Zivilluftfahrt 2024 150'200 Arbeitsplätze verbunden.