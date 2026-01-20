Die Region Zürich weist im europäischen Vergleich die höchste Erreichbarkeit auf, wie eine im Auftrag des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl) durchgeführt Studie gezeigt hat. Basel und Genf liegen demnach ebenfalls unter den Top 20 von total 284 untersuchten europäischen Regionen.
Mit den zusätzlichen indirekten Effekten aus Vorleistungen, durch den Konsum der in der Luftfahrt Beschäftigten sowie den Tourismus steigt die gesamte Wertschöpfung der Zivilluftfahrt in der Schweiz auf 24,8 Milliarden Franken. Das entspreche fast drei Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) von 2024. Insgesamt waren mit der Zivilluftfahrt 2024 150'200 Arbeitsplätze verbunden.
Dem volkswirtschaftlichen Nutzen stünden durch die Zivilluftfahrt in der Schweiz verursachte externe Kosten in der Höhe von 6,5 Milliarden Franken im Jahr 2024 gegenüber - etwa durch ihre Wirkung auf das Klima, heisst es in der Studie weiter.
(AWP)