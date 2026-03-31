Erstmals seit drei Monaten hat Kuba wieder eine Öllieferung aus dem Ausland erhalten. Trotz der bestehenden US-Ölblockade lief der russische Öltanker «Anatoli Kolodkin» mit der Zustimmung Washingtons in den nordwestlichen Hafen von Matanzas ein und dockte dort an einem Ölterminal an, wie auf Bildern zu sehen war. Der kubanische Energieminister, Vicente de la O Levy, bedankte sich bei Moskau dafür. «Wertvolle Fracht, die inmitten der komplexen Energiesituation eintrifft, mit der wir konfrontiert sind», schrieb er auf der Plattform X.