Zum Auftakt der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ein erstes Angebot des Konzerns zurückgewiesen - und trotzdem vorerst keine Streikmassnahmen angekündigt. «Erwartungsgemäss hat uns die Arbeitgeberseite ein Angebot gemacht, das wir ganz klar und eindeutig kommentieren: zu wenig, zu lange und am Ende des Tages nicht ausreichend», sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Donnerstagnachmittag in Berlin. «Trotzdem haben wir uns entschieden, hier an dieser Stelle die Verhandlungen nächste Woche fortzusetzen.»

09.11.2023 16:54