Die Investition liege im zweistelligen Millionenbereich, wie Westfalen am Freitag mitteilte. Dadurch soll die Produktionskapazität der Schweizer Tochter Westfalen Gas Schweiz künftig nahezu verdoppelt werden. Das Unternehmen beliefert in der Schweiz vor allem mittelständische Kunden mit Gasen für die Getränke- und Pharmaindustrie, für Labor- und Medizinanwendungen sowie für Schweiss- und Schneidprozesse.