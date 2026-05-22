Die Investition liege im zweistelligen Millionenbereich, wie Westfalen am Freitag mitteilte. Dadurch soll die Produktionskapazität der Schweizer Tochter Westfalen Gas Schweiz künftig nahezu verdoppelt werden. Das Unternehmen beliefert in der Schweiz vor allem mittelständische Kunden mit Gasen für die Getränke- und Pharmaindustrie, für Labor- und Medizinanwendungen sowie für Schweiss- und Schneidprozesse.
Eiken habe sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Standort im internationalen Industriegase-Geschäft entwickelt, liess sich Westfalen-Chef Thomas Perkmann in der Mitteilung zitieren. Mit der Erweiterung schaffe die Gruppe die Voraussetzungen für weiteres Wachstum in der Schweiz und stärke zugleich ihr europäisches Netzwerk.
Die Westfalen Gas Schweiz wurde vor 25 Jahren gegründet. Das Abfüllwerk in Eiken nahm zehn Jahre später den Betrieb auf. Geschäftsführer Tony Moes bezeichnete die Erweiterung als Schritt hin zum Ziel, bevorzugter Industriegase-Partner für den Mittelstand in der Schweiz zu werden.
Die Westfalen-Gruppe beliefert nach eigenen Angaben europaweit rund 40'000 Gewerbekunden mit Industriegasen und kommt jährlich auf rund 2,2 Millionen Flaschenabfüllungen an elf Standorten in vier Ländern. Neben der Schweiz seien weitere Investitionen in Europa geplant. Derzeit baut Westfalen laut Mitteilung im Südwesten Frankreichs einen weiteren Abfüllstandort.
yz/hr
(AWP)