Die deutsche Regierung des Christdemokraten Merz ist bereit, zur Absicherung der Strasse von Hormus beizutragen. Merz will in Paris ein konkretes Angebot machen. So soll die deutsche Bundeswehr für eine solche Mission nach einem Ende der Kampfhandlungen Minenjagdboote, ein Begleitschiff und Luftaufklärung bereitstellen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Regierungskreisen erfuhr. Die wichtigste Bedingung sei eine Waffenruhe im Iran-Krieg.