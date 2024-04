Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief alle Seiten zu äusserster Zurückhaltung auf. Er verurteilte Irans Vorgehen und warnte vor einer weiteren Eskalation. «Der Nahe Osten steht am Abgrund», sagte Guterres bei der Sitzung des Sicherheitsrates in New York. «Die Menschen in der Region sind mit der realen Gefahr eines verheerenden umfassenden Konflikts konfrontiert. Jetzt ist es an der Zeit, die Lage zu entschärfen und zu deeskalieren.»