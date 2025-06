IAEA-Chef Rafael Grossi wird die Sitzung am Montagmorgen mit einer Rede eröffnen, in der er auch seinen jüngsten umfassenden Bericht zum Iran zusammenfasst. Der Bericht hatte erneut festgehalten, dass der Iran manche nukleare Aktivitäten und Materialien in der Vergangenheit vor internationalen Atominspektoren versteckt und bis heute nicht offengelegt habe.