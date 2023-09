Der Staatsrat bedauere den potenziellen Abbau einer erheblichen Anzahl von Arbeitsplätzen in den Redaktionen der «Tribune de Genève» und «24 Heures», der gemeinsamen Tamedia-Redaktion und von «Le Matin Dimanche», heisst es in einer Medienmitteilung der Waadtländer Regierung vom Donnerstag. Sie habe dies in einem Schreiben an die Geschäftsleitung von Tamedia kundgetan.