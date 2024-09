Das dritte SBB-Gebäude im Quartier Parc du Simplon in Renens beherbergt rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebszentrums, der technischen Dienste, der Koordination und der Kundeninformation, die sich zuvor in Lausanne befanden, sowie Schulungsräume. Damit sind mehr als 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SBB, die in allen Divisionen für die Westschweiz tätig sind, am Hauptsitz in Renens vereint.