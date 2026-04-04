Er hatte bei der «Tribune de Lausanne» und anschliessend beim Westschweizer Fernsehen Télévision Suisse Romande (TSR) als Journalist gearbeitet. 1979 wurde er zum Chefredaktor von «L'Illustré» ernannt und übernahm zehn Jahre später die Leitung von Ringier Romandie.
1998 wurde er an die Spitze der Publikationen von Edipresse Suisse berufen und war 2005 massgeblich an der Gründung der Gratiszeitung «Le Matin Bleu» beteiligt. 2007 wurde er Generaldirektor von Edipresse, bevor er 2009 in den Ruhestand ging.
(AWP)