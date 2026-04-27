Die Westschweizer Regierungskonferenz (WRK) stelle sich «klar dagegen», sagte die Genfer Staatsrätin Nathalie Fontanet (FDP) am Montag vor den Medien in Meyrin GE. Die Initiative biete «keine Lösungen» für die Probleme der Bevölkerung, sondern schaffe neue. «Man beseitigt das Problem nicht, man verlagert es», ergänzte die Waadtländer Regierungspräsidentin Christelle Luisier (FDP).