Der Lausanner Nordmann betonte am Mittwoch vor den Medien in Bern, seine Kandidatur sei nicht die eines Romands, sondern eine sprachübergreifende und die eines Schweizers. Angesichts der dramatischen Zeitenwende brauche es keinen Bundesrat mit regionalen Interessen. Ein dritter Westschweizer in der Landesregierung sei damit durchaus möglich.