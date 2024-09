Die Belegschaft der Westschweizer Titel von Tamedia hat am späten Donnerstagmorgen in Genf und Lausanne für eine Stunde die Arbeit niedergelegt. Rund 100 Personen versammelten sich vor den Büros der «Tribune de Genève» und «24 heures». An der Aktion nahmen Journalisten, Gewerkschafter und Politiker teil.