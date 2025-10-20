Die FER und der Schweizerische Arbeitgeberverband arbeiteten bereits bisher zusammen. Es gehe nun darum, diese Zusammenarbeit zu formalisieren und zu intensivieren, sagte Marco Taddei, Verantwortlicher des AGV für die Westschweiz, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dies vor allem im Hinblick auf die kommenden Abstimmungen und insbesondere den Kampf um die Bilateralen III.