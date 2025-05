Dritter Seitenwechsel

In ihrer neuen Funktion ab 1. August trägt Lamon in Abstimmung mit dem Bundeskanzler die Verantwortung für die Information der Medien und Öffentlichkeit im Auftrag des Bundesrats. Sie berät die Mitglieder der Landesregierung in Kommunikationsfragen und steuert die Informationen der Departemente sowie der Bundeskanzlei.