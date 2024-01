Am deutschen Mobilfunkmarkt müssen kleine Wettbewerber der grossen deutschen Handynetz-Betreiber einen Rückschlag hinnehmen. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte am Dienstag in Bonn ein Gutachten, demzufolge es einen wirksamen Wettbewerb am Markt gibt.

23.01.2024 11:15