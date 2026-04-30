Vor allem der Stammsitz in Ludwigshafen soll wettbewerbsfähiger werden. In der BASF SE, die den grössten Teil des Geschäfts im Stammwerk Ludwigshafen abbildet, hatte der Verlust vor Zinsen und Steuern mehr als eine Milliarde Euro betragen. Für das Stammwerk in Ludwigshafen, das mit hohen Energiepreisen und einer zu geringen Auslastung kämpft, kündigte Vorstandschef Kamieth zuletzt keine weiteren grösseren Schliessungen von Anlagen an. Der bereits angekündigte Mitarbeiterabbau werde sich aber 2026 und im Jahr darauf fortsetzen.