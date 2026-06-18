Es dürften harte Verhandlungen werden: Ein vergangene Woche vorgestellter Kompromissvorschlag der zyprischen Ratspräsidentschaft, der als Gesprächsgrundlage gilt, sieht eine Verkleinerung des von der EU-Kommission vorgeschlagenen Budgets von 1,76 Billionen Euro um zwei Prozent vor. Aus Sicht der Bundesregierung reicht das bei weitem nicht aus, Berlin fordert erhebliche Kürzungen in allen Bereichen. Auch andere Länder, die unter dem Strich mehr in den riesigen Topf einzahlen als herausbekommen - wie die Niederlande und Schweden -, halten den Vorschlag für inakzeptabel. Derzeit gilt als Ziel, bis Ende des Jahres eine Einigung zu erzielen.