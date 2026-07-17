Bankenunion weiter im Fokus

Die Vollendung einer Bankenunion ist weiterhin das klare Ziel der EU-Kommission, wie es in Brüssel weiter hiess. Europäische Banken nutzten den Wettbewerbsvorteil eines grossen Binnenmarktes bisher zu wenig - das müsse sich angesichts der aktuellen geopolitischen Lage dringend ändern, sagte ein EU-Beamter. Heute seien unrentable Kredite viel gleichmässiger in den EU-Staaten verteilt als in der Vergangenheit. Banken in der EU seien zudem deutlich profitabler und krisenfester. Die Bankenunion war als Reaktion auf die globale Finanzkrise 2008 und die anschliessende Staatsschuldenkrise im Euro-Raum geschaffen worden. Neben der einheitlichen Aufsicht und einem einheitlichen Abwicklungsmechanismus für angeschlagene Häuser soll die bislang nicht realisierte Einlagensicherung der dritte Pfeiler der Bankenunion werden.