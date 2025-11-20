Als Submissionsabrede gilt es, wenn sich Anbieterinnen über Preise oder den Zuschlag abstimmen. Solche Absprachen seien wirtschaftlich schädlich, weil öffentliche und private Auftraggeber zu viel bezahlen müssten, sagte Stüssi weiter. Teils seien nach der Aufdeckung früherer Kartelle die Preise um bis zu 30 Prozent gefallen.