Die französische Verlagsgruppe Madrigall verweigere der Schweizer Buchhändlerin Payot den Bezug ihrer Bücher zu den in Frankreich üblichen Konditionen, teilte die Wettbewerbskommission (Weko) am Donnerstag mit. Die offerierten Einkaufspreise seien missbräuchlich, denn die Madrigall-Gruppe verlange deutlich höhere als in Frankreich übliche Einkaufspreise.