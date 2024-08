Die KAGA stört sich vor allem am «Verbot, künftig - wie dies andere KMU selbstverständlich tun können - branchenkundige Führungspersonen einstellen zu dürfen». Das Verbot, Unternehmensangehörige in den Verwaltungsrat zu bestellen oder Geschäftsleitungsmitglieder aus der Branche einzustellen sei willkürlich und bedeute eine Einschränkung der Aktionärs- und Eigentumsrechte, betonte auch die Kästli-Gruppe in einer Mitteilung vom Dienstag. Dies könnte für alle KMU-Betriebe in der Schweiz «ein fatales Präjudiz schaffen». Auch Kästli zieht den Entscheid weiter ans Bundesverwaltungsgericht weiter.