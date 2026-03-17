Höhere Kosten, weniger finanzielle Mittel

Für das WFP, die weltgrösste humanitäre Organisation, kommen mehrere Krisen zusammen: Zum einen ist die Verschiffung von Nahrungsmitteln aus den Logistikzentren in Dubai am Persischen Golf wegen der vom Iran bedrohten Schiffspassage durch die Strasse von Hormus unterbrochen. Es müssen riesige Umwege in Kauf genommen werden, was viel Zeit kostet. Zum anderen steigen mit dem Ölpreis auch die Kosten für jeden Transport.