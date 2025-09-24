Australien ist eines der Pionierländer für die Regulierung des Internets. Das Parlament des Landes hatte Ende 2024 ein Gesetz verabschiedet, das Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren die Nutzung von verschiedenen Onlinenetzwerke verbietet. Plattformen wie Facebook, Snapchat, Tiktok und Youtube wurden bereits mit dem Verbot belegt. Ende des Jahres soll das Gesetz angewendet werden. Bislang blieb allerdings offen, wie genau die Kontrollen aussehen sollten.