Grosse Unterschiede in der Überlebensrate

So seien die weltweiten Unterschiede beim Erkennen und erfolgreichen Behandeln von Krebs gewaltig. Beim Brustkrebs liege die Überlebensrate in den reichen Ländern bei 85 Prozent, in den ärmeren Staaten bei rund 40 Prozent. In nur 39 Prozent aller Länder sei der Zugang zumindest zu minimalen Behandlungen möglich. «Das bedeutet, dass ein Grossteil der Weltbevölkerung keinen Zugang zu einer Grundversorgung hat», schreibt die WHO.