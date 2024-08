Nach der Entdeckung von Polio-Viren in Abwasserproben im Gazastreifen will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine grosse Impfaktion durchführen. 600.000 Kinder unter acht Jahren sollen gegen das Virus geimpft werden, wie WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf berichtete. Die Kinder sollen jeweils zwei Impfdosen erhalten.