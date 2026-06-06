Die WHO hatte wegen der Epidemie Mitte Mai eine «gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite» ausgerufen - ihre zweithöchste Alarmstufe. Ebola verursacht Fieber mit Blutungen und wird über Körperflüssigkeiten übertragen. Der aktuelle Ausbruch wird durch die Virusvariante Bundibugyo verursacht, gegen die es bisher weder eine spezifische Behandlung noch einen zugelassenen Impfstoff gibt.