Suche nach Experten

Im Zuge der jüngsten weltweiten Produkterückrufe verstärkten die WHO und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) ihre wissenschaftliche Arbeit zur Sicherheit von Milchpulver für Säuglinge. Sie wollen die Risiken durch Erreger wie Cronobacter, Salmonellen, Clostridien sowie das Gift Cereulid neu bewerten. Die Organisationen stellt derzeit ein Experten-Gremium zusammen und sucht in einem Aufruf von letzter Woche nach Daten zur Keimbelastung von Milchpulver.