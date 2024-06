Klare Sprache: Pandemie im neuen WHO-Text

In den aktualisierten Gesundheitsvorschriften ist nun definiert, was ein Pandemie-Notfall ist. In der Corona-Pandemie hatte die WHO zwar Ende Januar 2020 die höchste Alarmstufe ausgerufen, eine «gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite». Viele Länder begannen mit Schutzmassnahmen aber erst, nachdem WHO-Chef Tedros am 11. März das Wort «Pandemie» benutzte. Es kam bislang in den Vorschriften nicht vor. Ausserdem ist klarer definiert, dass ungewöhnliche Häufungen von neuen Krankheiten gemeldet werden.