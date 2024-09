Sorge über neue Mpox-Variante

Die WHO hatten wegen mehrerer Mpox-Ausbrüche in Afrika im August die höchste Alarmstufe ausgerufen und eine «gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite» (Pheic) ausgerufen. In Afrika wurden seit Anfang des Jahres aus 14 Ländern gut 25'000 Verdachtsfälle gemeldet und 723 Todesfälle. Die WHO ist besorgt über eine neue Variante, die sich seit Ende 2023 im Osten des Kongos und in Nachbarländern ausbreitet.