31 Studien untersucht

Die WHO hat die Studien untersucht, die von 2010 bis 2025 zu dem Thema veröffentlicht wurden. In 20 der 31 Studien aus elf Ländern und fünf Meta-Analysen sei kein Nachweis gefunden worden, dass es einen Zusammenhang geben könnte. Die anderen elf Studien, von denen neun von derselben US-Wissenschaftlergruppe stammten, hätten einen möglichen Zusammenhang nahegelegt. «Allerdings wiesen diese mehrere erhebliche methodische Probleme auf, und alle hatten eine sehr geringe Evidenzstärke und ein hohes Verzerrungspotenzial», so die WHO.