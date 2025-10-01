Auf etlichen Websites von Ministerien war am Morgen (Ortszeit) der Hinweis zu lesen, dass sie wegen des «Shutdowns» nicht mehr aktualisiert würden - das ist nicht weiter besonders. Während sich aber etwa das Aussenministerium und das Pentagon dabei neutraler Formulierungen bedienten, erschien auf der Seite des Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) eine parteipolitische Botschaft: Die «radikale Linke» sei für den Stillstand verantwortlich, hiess es dort. Auch das Justizministerium wies auf seiner Website - wenn auch weniger drastisch, aber immer noch auffällig politisch - den Demokraten die Schuld zu.