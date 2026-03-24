Bericht: Tausende US-Soldaten auf dem Weg

Derweil werden nach «Wall Street Journal»-Informationen am Freitag Tausende US-Marines im Nahen Osten eintreffen - genau an dem Tag, den Trump als neue Frist für den Iran gesetzt hat, die Strasse von Hormus wieder zu öffnen. Das amphibische Angriffsschiff «USS Tripoli», das Schiff «USS New Orleans», das Truppen und Ausrüstung an Land bringt, und rund 2.200 Marines würden an dem Tag in den Zuständigkeitsbereich des für Nahost zuständigen US-Kommandos übergehen, heisst es unter Berufung auf Beamte. Es werde dann noch einige Tage dauern, bis sie die Strasse von Hormus erreichen, hiess es.