Neues Fahrzeug vorgestellt

Beim Aufpolieren der Geschäftszahlen soll künftig auch der neue elektrische VLE helfen, den Mercedes am Dienstagabend in Stuttgart vorgestellt hat. Der VLE sei das erste Fahrzeug auf Basis einer neu entwickelten Van-Architektur, hiess es laut Mitteilung. Das Fahrzeug biete Sitzplätze für bis zu acht Personen. Das Angebot eigne sich für Familien und in ihrer Freizeit aktive Kundinnen und Kunden, aber auch für exklusive Shuttles./rwi/DP/stw