Laut den Autorinnen und Autoren ist die Schweiz mit über 200 Forschungsgruppen zwar in der Quantenforschung gut aufgestellt, es gebe aber erst einzelne Startup-Firmen. Um auch bei der Entwicklung und Vermarktung eine führende Rolle einzunehmen, brauche es Impulse und Investitionen über die akademische Welt hinaus.