Verfasst wurde die «Swiss Quantum Strategy» von Expertinnen und Experten der Swiss Quantum Commission im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation.
Laut den Autorinnen und Autoren ist die Schweiz mit über 200 Forschungsgruppen zwar in der Quantenforschung gut aufgestellt, es gebe aber erst einzelne Startup-Firmen. Um auch bei der Entwicklung und Vermarktung eine führende Rolle einzunehmen, brauche es Impulse und Investitionen über die akademische Welt hinaus.
Internationaler Quanten-Hub
Die Strategie empfiehlt den Aufbau eines internationalen Quantum-Hubs in der Schweiz, der von der öffentlichen Hand und von Privaten gemeinsam getragen wird. Zentral seien fachspezifische Infrastrukturen wie spezialisierte Reinräume, Testeinrichtungen und Kompetenzzentren. Die Experten schätzen den Investitionsbedarf dafür auf 200 bis 300 Millionen Franken.
Um wissenschaftliche Durchbrüche konsequenter in marktfähige Lösungen zu überführen, schlagen die Experten gezielte Förderinstrumente für junge Unternehmen vor. Das Risiko von langfristigen privaten Investitionen solle mit öffentlichen Mitteln und geeigneten Rahmenbedingungen gesenkt werden.
Zudem wird ein staatlich unterstützter Deep-Tech-Fonds empfohlen, um langfristige technologische Entwicklungen auch im Quantenbereich zu ermöglichen.
Forschung bleibt entscheidend
In der Quantenforschung seien die Entwicklungen unterschiedlich weit fortgeschritten. Während es in der Quantenkryptographie bereits Produkte gebe, bestünden bei leistungsstarken Quantencomputern noch grosse Herausforderungen. Interdisziplinäre Forschung bleibe deshalb entscheidend.
Die Strategie wurde im Rahmen der Swiss Quantum Initiative (SQI) erarbeitet. Die Umsetzung der Initiative erfolgt im Auftrag des Bundes und in Partnerschaft mit dem Schweizerischen Nationalfonds und Innosuisse.
(AWP)