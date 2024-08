Wie geht es weiter?

Varta will an allen Standorten in Deutschland festhalten. In der Verwaltung wird es einem Sprecher zufolge einen moderaten Stellenabbau geben. In der Produktion würden jedoch Arbeitskräfte gesucht. Was das am Ende für die Mitarbeiterzahl - aktuell arbeiten bei Varta rund 4.000 Menschen - bedeute, sei noch nicht abzusehen.