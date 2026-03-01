* Massenproteste: Schon in der Nacht auf Sonntag kam es Berichten zufolge im Iran angesichts von Chameneis Tod mancherorts zu Freudenfeiern. Ob es isolierte Einzelfälle waren oder verbreiteter Jubel, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Massenproteste im Inland parallel zu den Angriffen aus dem Ausland könnten die neue Führung zusätzlich unter Druck setzen. Die Iraner haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie trotz grosser Risiken bereit sind, gegen die Führung der Islamischen Republik zu protestieren. Bislang haben die Sicherheitskräfte, die loyal zur Führung stehen, die Proteste aber immer wieder brutal unterdrückt - zuletzt im Januar, als Tausende getötet wurden. Zudem ist Irans Opposition keine schlagkräftige Organisation, sie ist zersplittert.