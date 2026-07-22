Ein Alptraum-Szenario von Tech-Sicherheitsexperten ist Wirklichkeit geworden: Eine Software mit Künstlicher Intelligenz drang auf eigene Faust in Computersysteme einer anderen KI-Firma ein und verhielt sich dabei wie ein gewiefter Hacker. Zum Glück war es diesmal nur ein Testlauf, bei dem ein übereifriges neues KI-Modell des ChatGPT-Entwicklers OpenAI zwar zu weit ging - aber letztlich nur harmlos auf ein gutes Prüfungsergebnis aus war. Doch der aussergewöhnliche Zwischenfall zeigt drastisch, was passieren kann und mit böswilligen Angreifern hätte es ganz anders ausgehen können.