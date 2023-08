Die derzeit laufende Diskussion um den 'kranken Mann Europas' bezieht das schwache weltwirtschaftliche Umfeld zu wenig ein. Deutschland ist in absoluten Größen der drittgrößte Exporteur der Welt nach China und den USA. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt wiederum spielen die Exporte bei keiner anderen G7-Nation solch eine zentrale Rolle wie im Falle Deutschlands. Für neue wirtschaftliche Dynamik bedarf es deshalb vor allem einem besseren weltwirtschaftlichen Umfeld. Da sich dies kurzfristig nicht abzeichnet, wird die deutsche Wirtschaft vorerst auch nicht mit wirtschaftlicher Dynamik glänzen können. Mehr noch, die Rezession dürfte im zweiten Halbjahr in die Verlängerung gehen."