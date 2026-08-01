1) Wie nennt sich ein rein elektronisch versandtes Schreiben: a) e-Mail b) E-Mail c) eMail d) email?
2) «Am Montag morgen ist die Welt noch in Ordnung», heisst es. Ist das richtig geschrieben? a) Ja b) Nein, man schreibt «Am Montagmorgen» c) Unsinn! Man schreibt «Am Montag Morgen».
3) «Eine Freundin ist Mitglied einer Ballettruppe.» Ist das richtig geschrieben? a) Ja b) Nein, man schreibt «Balletttruppe».
4) Was hat ein Haartrockner mit einem warmen, trockenen Fallwind gemeinsam? a) Nichts! Der Haartrockner schreibt sich ohne h, also «Fön». b) Sowohl der Fallwind als auch der Haartrockner werden als «Föhn» bezeichnet.
5) «Es ist 100 Prozentig sicher, dass der Angeklagte gelogen hat», steht in einem Bericht über einen Gerichtsprozess. Sind Sie 100 Prozentig sicher, dass das richtig geschrieben ist? a) Ja b) Nein, vor dem Prozentzeichen muss ein Bindestrich stehen - es muss «100- Prozentig» heissen. c) Nein, nach dem Prozentzeichen kommt der Bindestrich hin! («100 Prozent-ig»). d) Nein, vor und nach dem Prozentzeichen steht ein Bindestrich («100- Prozent-ig»).
6) In diesem Augenblick beantworten Sie die sechste Frage dieses kleinen Rätsels. Wie schreibt man das Synonym für «in diesem Augenblick»? a) «zur Zeit». b) «zurzeit»
7) Was halten Sie von der folgenden Aussage? «Zwischen Hauptsätzen, die mit und beziehungsweise oder verbunden sind, muss in jedem Fall ein Komma gesetzt werden.» a) Das ist korrekt b) Das ist Mumpitz.
(AWP)