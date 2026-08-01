5) «Es ist 100 Prozentig sicher, dass der Angeklagte gelogen hat», steht in einem Bericht über einen Gerichtsprozess. Sind Sie 100 Prozentig sicher, dass das richtig geschrieben ist? a) Ja b) Nein, vor dem Prozentzeichen muss ein Bindestrich stehen - es muss «100- Prozentig» heissen. c) Nein, nach dem Prozentzeichen kommt der Bindestrich hin! («100 Prozent-ig»). d) Nein, vor und nach dem Prozentzeichen steht ein Bindestrich («100- Prozent-ig»).