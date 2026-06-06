Auch die Schweiz war Teil der Erhebung: Befragt wurden 74 betroffene Unternehmen. Für sie weist Sophos eine durchschnittliche Lösegeldforderung von 328'748 Dollar aus. Fast jede zweite Forderung lag jedoch deutlich höher: In 46 Prozent der Schweizer Fälle verlangten die Erpresser mindestens eine Million Dollar. 22 Schweizer Befragte machten zudem Angaben zu tatsächlich bezahlten Lösegeldern. Der Durchschnitt lag demnach bei 1,1 Millionen Dollar.